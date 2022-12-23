Победитель чемпионата мира и правый защитник «Фулхэма» скончался в возрасте 83 лет

Джордж Коэн, правый защитник сборной Англии, выигравшей чемпионат мира 1966 года, умер в возрасте 83 лет, информирует со ссылкой на BBC.

Правый защитник играл каждую минуту в шести матчах турнира 1966 года и был вице-капитаном в победе над ФРГ со счетом 4:2 в финале «Уэмбли».

Коэн, который всю свою клубную карьеру провел в «Фулхэме», выиграл за сборную Англии 37 матчей.

За 13-летнюю игровую карьеру в «Фулхэме», с 1956 по 1969 год, Коэн провел за клуб 459 матчей.

После своей игровой карьеры, закончившейся к его 30-летию из-за травмы колена, он тренировал молодежную команду «Фулхэма» и некоторое время руководил клубом «Тонбридж».

В 2000 году Коэн был награжден MBE за заслуги перед футболом вместе с четырьмя своими товарищами по команде: Роджером Хантом, Аланом Боллом, Рэем Уилсоном и Нобби Стайлзом.

Коэн также был участником кампании и собирателем средств на исследование рака, унесшего жизнь его товарища Бобби Мура, и слабоумия, от которого пострадали многие члены его команды в более поздние годы.

В 2017 году Коэн заявил, что после своей смерти пожертвует свой мозг для научных исследований.

По материалам: УНН