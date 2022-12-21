Спорт

В Аргентине объявлен выходной для празднования победы на ЧМ-2022

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Аргентине объявлен выходной для празднования победы на ЧМ-2022

Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным в честь победы сборной страны на Чемпионате мира по футболу, сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Власти считают, что все желающие должны получить возможность встретить сборную, которая сегодня возвращается в страну.

Материалы по теме

Футболисты вернулись в Аргентину ночью 20 декабря, а в обед должны будут посетить обелиск в центре Буэнос-Айреса, где обычно проходят все национальные празднования. Именно тут собрались аргентинцы сразу после победы сборной на ЧМ-2022.

Аргентина победила на ЧМ-2022, проходившем в Катаре, обыграв сборную Франции по пенальти. 

Для аргентинской сборной эта победа стала третей в истории, ранее аргентинцы получали чемпионский титул в 1978 и 1986 годах.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Калинина вышла в финал турнира WTA 125

5 дней ago

ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием мира на финале ЧМ — CNN

5 дней ago

Сборная Португалии по футболу отправила в отставку главного тренера

6 дней ago

Почему переговоры Нюландера по новому контракту с «Торонто» длились невероятно долго? 

1 неделя ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button