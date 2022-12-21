В Аргентине объявлен выходной для празднования победы на ЧМ-2022

Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным в честь победы сборной страны на Чемпионате мира по футболу, сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Власти считают, что все желающие должны получить возможность встретить сборную, которая сегодня возвращается в страну.

Футболисты вернулись в Аргентину ночью 20 декабря, а в обед должны будут посетить обелиск в центре Буэнос-Айреса, где обычно проходят все национальные празднования. Именно тут собрались аргентинцы сразу после победы сборной на ЧМ-2022.

Аргентина победила на ЧМ-2022, проходившем в Катаре, обыграв сборную Франции по пенальти.

Для аргентинской сборной эта победа стала третей в истории, ранее аргентинцы получали чемпионский титул в 1978 и 1986 годах.

По материалам: УНН