Спорт

Аргентина победила на ЧМ-2022

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Аргентина победила на ЧМ-2022

Аргентина, впервые с 1986 года, стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию, сообщает .

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. За французов дубль в концовке второго тайма оформил Килиан Мбаппе.

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Сборные отыграли два дополнительных тайма по 15 минут. В первом тайме дополнительного времени Месси вновь вывел аргентинцев вперед, однако Мбаппе сравнял счет – 3:3.

Судьбу матча решила серия пенальти, где победу одержала сборная Аргентины со счетом 4:2.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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