Усика обязали провести бой против чемпиона по Великобритании

Мировая боксерская ассоциация (WBA) назначила Александру Усику бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает «Главпост» пресс-служба на своей странице в Twitter, информирует .

«Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) постановил провести бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа», — говорится в заявлении организации.

Украинский боксер, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал послом United24.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал о деталях предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он отметил, что вероятная дата и место установлены.

По материалам: УНН