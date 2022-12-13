Спорт

Усика обязали провести бой против чемпиона по Великобритании

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Усика обязали провести бой против чемпиона по Великобритании

Мировая боксерская ассоциация (WBA) назначила Александру Усику бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает «Главпост» пресс-служба на своей странице в Twitter, информирует .

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«Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) постановил провести бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа», — говорится в заявлении организации.

Украинский боксер, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал послом United24.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал о деталях предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он отметил, что вероятная дата и место установлены. 

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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