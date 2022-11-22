Чемпионат мира-2022: сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала



Источник: АР

Сборные Сенегала и Нидерландов сыграли второй матч группы A на чемпионате мира-2022. Поединок между командами закончился победой нидерландцев – 2:0, пишет

Матч Сенегал – Нидерланды состоялся на следующий день после игры-открытия мундиаля Катар – Эквадор, который закончился победой южноамериканской команды со счетом 2:0. И мог определить еще одного лидера группы в случае победы одной из сборных.

Благодаря победе Нидерланды сравнялись с Эквадором по очкам. И имеют одинаковую разницу очков – нидерландцы преобладают южноамериканцев только по дополнительным показателям.

Нидерланды – 3 очка (1 матч), 2:0 (разница мячей)Эквадор – 3 (1), 2:0Сенегал – 0 (1), 0:2Катар – 0(1), 0:2

По материалам: УНН