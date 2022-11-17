Спорт

Бубка проигнорировал мнение членов Исполкома об отмене проведения Генеральной Ассамблеи

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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Бубка проигнорировал мнение членов Исполкома об отмене проведения Генеральной Ассамблеи

Сергей Бубка

Президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка выключил Zoom-связь после того, как члены Исполкома проголосовали за отмену проведения Генеральной Ассамблеи, передает .

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Несмотря на то, что большинство членов Исполкома решили отменить Генассамблею, Бубка проигнорировал их решение, что является нарушением Устава. Очевидно, он все же решил провести Генеральную Ассамблею Национального Олимпийского комитета, начало которой было запланировано в 12 часов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта обратился в Государственное бюро расследований и членов Исполкома НОК для того, чтобы они проверили легитимность делегирования 40 человек, которые должны принять участие в голосовании за будущего Президента Национального Олимпийского Комитета.

Как сообщили в Комитете, эти 40 человек, которые составляют почти треть от всех голосующих на Генеральной ассамблее НОК Украины, были делегированы вопреки Уставу: их якобы подал действующий президент Олимпийского комитета Сергей Бубка, который не имел на это права. Все они действующие работники Министерства молодежи и спорта.

На эту должность Президента НОК баллотируются три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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