Украинский гимнаст Ковтун стал 7-м в многоборье на ЧМ

Гимнаст Илья Ковтун выступил в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике. Украинец в многоборье набрал 82,365 баллов, передает

Ковтун после первого снаряда шел на предпоследнем месте среди 24-х участников, но смог стать седьмым. На ЧМ гимнаст выступал с травмой плеча.

Как известно, в прошлом году украинец стал третьим на мировом первенстве.

Победу одержал действующий олимпийский чемпион в многоборье Дайки Гашимото из Японии.

По материалам: УНН