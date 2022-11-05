Спорт
Украинский гимнаст Ковтун стал 7-м в многоборье на ЧМ
Гимнаст Илья Ковтун выступил в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике. Украинец в многоборье набрал 82,365 баллов, передает
Ковтун после первого снаряда шел на предпоследнем месте среди 24-х участников, но смог стать седьмым. На ЧМ гимнаст выступал с травмой плеча.
Как известно, в прошлом году украинец стал третьим на мировом первенстве.
Победу одержал действующий олимпийский чемпион в многоборье Дайки Гашимото из Японии.
По материалам: УНН