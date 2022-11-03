Одесский дзюдоист победил на Кубке Европы среди кадетов

Украинский дзюдоисты

Источник: Управление физической культуры и спорта Одесской ОГА

Одесский дзюдоист Игорь Цуркан победил на Кубке Европы среди кадетов на соревнованиях в Словении.

Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта Одесской ОГА, передает

В словенском Копере состоялся Кубок Европы среди кадетов. Сборную команду Украины на этих соревнованиях представляли 9 спортсменов, среди которых и одессит Игорь Цуркан.

Спортсмен стал лучшим на соревнованиях в весовой категории до 81 кг. Игорь Цуркан менее чем через две минуты одолел представителя Сербии Луку Крстаича.

Украинский силач Алексей Новиков впервые в карьере одержал победу на турнире Rogue Invitational, состоявшемся в США. В прошлом году силач на этих соревнованиях занял третье место.

По материалам: УНН