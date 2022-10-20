Футболка Марадоны из финала ЧМ-1986 вернулась в Аргентину

Спустя 36 лет после того, как Диего Марадона помог Аргентине обыграть Германию на чемпионате мира в Мехико, футболка, в которой он играл, вернулась на родину, передает ссылаясь на агенство Reuters.

Немецкий футболист Лотар Маттеус, который поменялся футболками с Марадоной, подарил футболку посольству Аргентины в Мадриде в августе, а в среду коллекционер Марсело Ордас передал ее футбольной ассоциации страны (AFA).

Футболка Марадоны «Рука Бога», в которой он забил два самых известных гола в истории футбола против сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, была продана на аукционе за рекордные на тот момент 7,14 миллиона фунтов стерлингов (8,01 миллиона долларов) в мае.

Эта футболка предоставлена в аренду Музею спорта в Катаре, где в этом году пройдет чемпионат мира, который начнется 20 ноября.

По материалам: УНН