Украинские флаги на трибунах: гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

. В рамках 1/8 финала Лиги Европы состоялись несколько поединков в ответ в одном из которых «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко дома соревновались с «Севильей», передает корреспондент .

Первая встреча между этими командами закончилась минимальной победой «Севильи» — 0:1. Под занавес первой половины лондонский клуб сумел нивілювати пропущенный гол в гостях — за «молотобойцев» отметился чешский нападающий Томаш Соучек.

На 88 минуте свой шанс получил и футболист национальной сборной Украины Ярмоленко, который изменил Бенрахма. Игра перешла в экстра-таймы. На 112 минуте испанец Пабло Форнальс решился на дальний удар низом. Мяч отскочил от вратаря, а первым на добивании оказался Ярмоленко.

Таким образом 2:0 и взятие ворот украинца вывело его коллектив в топ-8 коллективов Лиги Европы.

Примечательно, что во время взятия ворот Ярмоленко на трибунах «Олимпийского стадиона» в Лондоне хватало фанатов с украинским флагом, которые выражали поддержку Ярмоленко и всей Украине, которая проводит защиту от российского вторжения.

В одном из параллельных противостояний испанский «Бетис» благодаря экстра-таймам обыграл «Айнтрахт» 1:0 и также пробился в четвертьфинал.

Слезы на глазах и траурная повязка на руке: Ярмоленко впервые за полтора года забил гол в АПЛ.

По материалам: УНН