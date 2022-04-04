Спорт

В 45-летнем возрасте: умер двукратный чемпион Украины по футболу

Photo of Admin Admin Send an email 17 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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В 45-летнем возрасте: умер двукратный чемпион Украины по футболу

. На 46-м году ушел из жизни бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Бахарев. Об этом говорится в сообщении на сайте ФК «Шахтер», передает 

Полузащитник Алексей Бахарев выступал за» горняков » с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. Был важным футболистом команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов (2000/01) и завоевала первое чемпионство в Украине (2001/02).

Стоит отметить, что Бахарев родился в россии и сыграл за сборную рф один матч. Затем он получил украинский паспорт и уже провел одну игру в футболке национальной сборной Украины.

После завершения карьеры более 10 лет Бахарев работал детским тренером в Академии «Шахтера».

Было 15 лет: оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 17 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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