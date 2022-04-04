Киберспорт на помощь: «WePlay Compete» запустили акцию и сбор средств для ВСУ

. Турнирная платформа «WePlay Compete» запустила благотворительную инициативу — «Play for Ukraine», серию киберспортивных онлайн-турниров по «Dota 2» и «League of Legends» (LoL), информирует со ссылкой на сайт платформы.

Турниры по обеим дисциплинам проходят ежедневно. Все призовые деньги, заработанные игроками во время матчей, будут перечисляться раз в неделю единым платежом фондам, которые помогают украинской армии.

Регистрация на матчи бесплатная, без ограничений по количеству турниров, в которых можно принять участие. Турниры продлятся до окончания войны на территории Украины. Принять участие в инициативе могут все желающие, из любой точки мира, за исключением жителей россии и беларуси.

«Как компания с украинскими корнями, мы хотим поддержать нашу страну в такие ужасные времена. С помощью нашей инициативе любой фанат киберспорта может поддержать Украину и сделать вклад в нашу будущую победу», — рассказал операционный руководитель турнирной платформы Алексей Ногин.

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По материалам: УНН