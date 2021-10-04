Обидчик «Динамо» потерпел первое фиаско в сезоне Бундеслиги

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне — мюнхенцы дома проиграли «Айнтрахта» из Франкфурта, информирует со ссылкой на сайт «Баварии».

Горетцка вывел мюнхенцев вперед на 29 минуте, но через три минуты Хинтереггер установил статус-кво в баталии (1:1). Лишь на 83 минуте серб Костич принес гостям выигрыш 2:1.

“Поражения всегда вызывают боль. Сегодняшняя в том числе. Во-первых, потому что это была наша первая поражение в сезоне, а во-вторых, потому что она была абсолютно необязательным. Мы снова сделали не лучшим образом те вещи, которые нам не удавались на прошлых неделях. Но соперник этим не воспользовался. Сегодня нас наказали. Тем не менее, у нас было достаточно моментов, чтобы забить”, — рассказал тренер Юлиан Нагельсманн.

“Бавария” нанесла 20 против 5-ти ударов по воротам и имела 72 процента владения мячом. Клуб, который крайнего матча разгромил “Динамо” в ЛЧ, идет лидером Бундеслиги несмотря на первое поражение в сезоне чемпионата.

По материалам: УНН