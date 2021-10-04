«Бенфика» Яремчука потерпела первое фиаско в чемпионате Португалии

В 8-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука принимала «Портимоненсе», сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Украинский футболист вышел в стартовом составе и доиграл до 89-й минуты встречи, которая закончилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0.

Впрочем, эта неудача не повлияла на турнирное положение “Орлов”: команда украинском с 21-м очком лидирует в португальской первенства.

Конкуренты “Бенфики” получили выигрыши в параллельных поединках: “Порту” обыграл “Пасуш де Феррейра” 2:1, а “Спортинг” с аналогичным результатом обыграл “Арока”.

По материалам: УНН