«Металлист» выиграл десятый поединок на старте Первой лиги

В матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу — Первая лига, харьковский «Металлист» обыграл «Ниву» из Тернополя, передает со ссылкой на сайт клуба из Харькова.

Детали

Мячи на ОСК “Металлист” в Харькове забили: Евгений Пидлепенець (29-я минута) и Матеус Пейшоту (44) — у хозяев; Сергей Кисленко (18) — в составе Тернополя (2: 1).

Составы команд:

“Металлист” (Харьков): Рыбка, Романюк, Горбунов, Мизюк, Федорив, Балулу (Риаскос, 73), Сарапо (Поступаленко, 68), Танковский (Демченко, 57), Фомин (к) (Харрис, 46), Подлепенець, Пейшото (Порох, 87).

“Нива” (Тернополь): меха, Хруставка, Зинь, Вовченко, Дворовенко (Скакун, 83), Мороз (к) (Дедух, 54), Семенина, Процев, Гатала (Кобеля, 84), Кисленко (Мохнатый, 75), Бычек (Резник, 54).

Дополнение

“Металлист” уже выиграл десятый матч из 11-ти на старте Первой лиги — уверенно лидирует в чемпионате.

По материалам: УНН