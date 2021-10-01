Теннисистка Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 «Chicago Fall Tennis Classic» в Чикаго, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

В матче третьего раунда украинка, посеянная под первым номером, в двух партиях переиграла румынскую теннисистку Елену-Габриелу Русе — 6: 3, 6: 3.

Для Свитолиной это уже 10-й четвертьфинал в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что в августе первая ракетка Украины именно в Чикаго завоевала свой первый титул 2021 года.

Дополнение

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с шестой ракеткой турнира Онс Жабер из Туниса.

По материалам: УНН