Усик — Джошуа: бой-реванш намечен на февраль-март

Бой-реванш с украинским боксером, чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик у британца Энтони Джошуа намечен на февраль-март следующего года. Об этом во время пресс-конференции заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк, передает корреспондент.

«Джошуа более двух недель решал, стоит ли отказываться от боя. Думал, не отказаться ли от пояса WBO. Что касается реванша, то он прописан в контракте и уже активирован стороной Джошуа. У нас есть ограничение по времени, когда должен состояться реванш. Это февраль-март», — заявил Красюк.

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что «вернется» после потери титула чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с украинцем Александром Усиком. В контракте британца с Усиком есть пункт о бое-реванше, и позже он подтвердил, что воспользуется им.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел поединок с британцем Энтони Джошуа. Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

После победы над Джошуа Усик поднялся в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Благодаря выигрышу над Джошуа Усик добавил три ступеньки и переместился на первую строчку генерации среди лучших «хевивейтеров». На втором месте разместился Джошуа, тройку замкнул Диллиан Уайт из Великобритании.

По материалам: УНН