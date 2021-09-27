Теннисист Марченко обыграл экс-полуфиналиста «Ролан Гаррос» в квалификации на турнире в Софии

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в финал квалификации на турнире ATP-250 «Sofia Open», информирует со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В стартовом матче дончанин уверенно переиграл экс-16 ракетку мира, полуфиналиста “Ролан Гаррос-2018” итальянца Марко Чеккинато (83 в АТР), посеянного под вторым номером — 6:3, 6:3. Поединок длился 1 час и 15 минут.

За место в основной сетке Марченко поспорит с Томашем Махач из Чехии, который занимает 138 строчку в мировой генерации.

Украинка пробилась в финал теннисного турнира в Португалии.

По материалам: УНН