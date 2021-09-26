Непобедимы: Цыганков и Гармаш помогли «Динамо» обыграть «Рух»

Матч девятого тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» провело в гостях у львовского «Руха», информирует со ссылкой на сайт «Руха».

Денис Гармаш в штрафной “Руха” заставил сфолить на себе Ярослава Мартынюка, за что рефери Юрий Иванов, не раздумывая, назначил пенальти на 28 минуте. К 11-метровой отметке подошел лучший голеадор “Динамо” Виктор Цыганков и хладнокровно реализовал удар, выйдя в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ.

После пропущенного гола “Рух” продолжал играть от обороны, но ровно через десять минут мяч оказался в воротах хозяев во второй раз. После розыгрыша стандарта Тимчик прострелил в штрафную с правого фланга, Цыганков пропустил “круглого” в центр на Гармаша, который в касание поразил левый нижний угол, и установил окончательные цифры на табло — 0:2.

“Динамо” с 25 баллами на вершине первенства и опережают на три пункта “Шахтер”. “Рух” девятый (8). Кроме того, “динамовцы” выиграли 8 матча и один свели вничью — идут без поражений в первенстве.

По материалам: УНН