Боксер Редкач дал прогноз на бой Усик-Джошуа

Известный украинский боксер Иван Редкач (23 победы при 6-ти поражениях и ничьей) поделился прогнозом на бой Александра Усика с чемпионом мира Джошуа, информирует со ссылкой на Instagram Редкача.

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Несмотря на статус претендента, который должен Усик, Редкач уверен в его досрочной победе.

“Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша (Усик — ред.) Его вынесет за 3 — 7 раундов — это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов. Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, которые были уже на закате карьеры. Сашенька, пришел твой час. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая и эмоциональная ночь”, — сказал Редкач.

Контекст

Редкач заявлял , что не любит украинский.

Напомним

Редкач ранее получал год дисквалификации за укус соперника в шею.

По материалам: УНН