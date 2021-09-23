«Ювентус» получил первый выигрыш в Серии А в матче с клубом Коваленка

Туринский «Ювентус» одержал минимальную победу над «Специей» в матче 5-го тура Серии А, который состоялся на выезде, сообщает со ссылкой на сайты команд.

Детали

В первом тайме команды обменялись голами: Кен за «Ювентус» (23) и Гьяси за «Специю» забивал на 33 минуте. На старте второй половины «Специю» вперед вывел Антис (49 мин).

Удержать победный счет хозяевам поля не удалось. В середине второго тайма «Ювентус» отличился дважды. Три очка гостям принесли голы Федерико Кьеза и Маттейса Где Лигта (2: 3).

Примечательно, что полузащитник «Специи» Виктор Коваленко пропустил данный матч за мышечное повреждение. Сроки восстановления украинской хавбека не сообщаются.

Дополнение

Это первая победа «Ювентуса» в текущем розыгрыше Серии А. Команда Массимилиано Аллегри поднялась на двенадцатую место в Серии А (5 очков). «Специя» расположилась на 16-й позиции (4 балла).

По материалам: УНН