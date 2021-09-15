Незасчитанный гол в дополнительное время помешал «Динамо» победить на старте Лиги чемпионов

Зрители НСК “Олимпийский” стали свидетелями поединка стартового тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским “Динамо” и лиссабонской “Бенфикой”, передает корреспондент

Детали

Первая 15-минутка завершилась тотальным преимуществом гостей во владении мячом — 78 против 22 процентов. В конце тайма стоит вспомнить дальний мощный удар от нападающего сборной Украины Романа Яремчука — Бойко совершил сейв. Также форвард успел получить желтую карточку за фол сзади на кропотливая.

После перерыва “Бенфика” чаще искала пути к воротам соперника, но их удары цели не доходили. Несколько раз выручил свой коллектив Бойко. В компенсированное время лучший момент игры получил Николай Шапаренко, который с дальнего расстояния попал в перекладину ворот. Уже при подаче углового Гармаш нанес опасный удар головой под перекладину, но вратарь совершил сэйв.

Своего “динамовцы” достигли на третьей компенсированной минуте. Когда никем не прикрытым точный удар после навеса от Гармашу нанес Шапаренко. Однако после просмотра VAR гол был отменен — 0: 0.

Дополнение

“Динамо” проведет матч второго тура турнира в гостях против “Баварии” 29 сентября.

По материалам: УНН