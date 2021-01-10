Спорт

Теннисист из Украины стал триумфатором турнира в Тунисе

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Теннисист из Украины стал триумфатором турнира в Тунисе

Эрик Ваншельбойм

Представитель украинского тенниса Эрик Ваншельбойм выиграл второй титул в карьере, сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

В решающем матче турнира “ITF World Tennis Tour” украинский теннисист обыграл представителя местного тенниса Скандера Мансури, посеянного под третьим номером – 3:6, 6:4, 6:3. Во втором сете Ваншельбойм сумел отыграться со счета 1:3 в пользу соперника.

Примечательно, что финал длился 2 часа. 19-летний украинец допустил две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл пять геймов на своей подаче.

Заметим, что в 2019 году Ваншельбойм стал чемпионом 15-тысячника в китайском Аньнине.

Как сообщалось ранее в разгромная победа вывела Костюк в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби.

По материалам: УНН

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