Футболист сборной Украины забил гол за клуб Реброва

В рамках подготовки ко второй части сезона 2020/2021 венгерский “Ференцварош”, который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров и за который играют полузащитники сборной Украины Игорь Харатин и Александр Зубков, провел контрольный поединок против испанского клуба “Алаурин”, представляющий четвертый по рангу дивизион чемпионата страны, информирует .

Харатин провел на поле весь второй тайм и отметился мячом с пенальти, а сама встреча, проходившая в Марбелье, закончилась победой венгерского коллектива со счетом 4:0.

Стоит отметить, что Александр Зубков участия в игре не принимал.

Сказано, что свой первый официальный матч 2021 года команда украинцев проведет 20 января дома против “Диошдьора”.

Добавим также, Харатин этом сезоне на клубном уровне в 24 матчах забил 5 голов при 2-х результативных передачах.

Как сообщалось ранее в Ребров оценил годовое выступление “Ференцвароша”.

По материалам: УНН