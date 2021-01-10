Бой с участием Ломаченко признан лучшим по итогам прошлого года

Поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом признали лучшим в 2020 году по версии ESPN, передает со ссылкой на сообщение спортивного телеканала.

Ломаченко владел тремя чемпионскими титулами, но в ночь с 17-го на 18-е октября потерпел фиаско от Лопеса. На кону боя было звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

После боя Ломаченко заявил, что он проводил его с травмой, которую получил незадолго до этого. Из-за этого он не смог как следует тренироваться. И ему пришлось менять тактику на поединок.

Добавим также, для украинца поражение от Лопеса стало вторым в профессиональной карьере при 14 победах (10 – нокаутом). На счету Теофимо – 16 побед в 16 боях. 10 из них – нокаутом.

Как сообщалось ранее в чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа заявил, что “приближается к окончанию профессиональной карьеры”.

По материалам: УНН