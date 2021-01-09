Украинский шахматист стал призером соревнований в Испании

Николаевский гроссмейстер Виталий Сивук занял второе место на международном турнире “Roquetas Masters 2020” (круговая система, 10 участников) в испанском городе Рокетас-де-Мар, передает со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.

Наш земляк набрал 6 очков, поделил 2-3 места и стал “серебряным” по дополнительному коэффициенту, опередив аргентинца Томаса Сосу.

Всего в турнире приняли участие десять шахматистов среди которых представители Испании, Армении, Украины, Аргентины и России.

Как писал киевлянин стал призером онлайн чемпионата мира по шахматам среди юниоров.

По материалам: УНН