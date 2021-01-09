Клуб УПЛ усилился украинским нападающим

Футбольный клуб “Колос” клал соглашение с форвардом Дмитрием Хлебасом, передает со ссылкой на сайт “Колоса”.

Это атакующий игрок – воспитанник Академии киевского “Динамо”. Ему 26 лет. С 2018 года Дмитрий выступает за черниговскую “Десну”, в составе которой провел 47 матчей и забил 11 мячей.

К этому Хлебас играл за минское “Динамо”, “Ворсклу”, ужгородскую “Говерлу” и за молодежные команды киевского “Динамо”.

Отметим, что “Колос” завершил первую часть сезона на шестом месте турнирной таблицы лиги.

По материалам: УНН