“Заря” объявила о трех случаях заражения футболистов коронавирусом

ФК “Заря” отправилась на тренировочные сборы в Турцию без трех игроков, заразившихся коронавирусом, передает со ссылкой на пресс-службу клуба.

На собрание отправились следующие футболисты: Владислав Кочергин, Артем Громов, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Александр Гладкий, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Мацапура, Сергей Гринь, Егор Назарин, Денис Фаворов, Сергей Демченко, Даниил Алефиренко, Максим Казаков, Владислав Емец, Артем Мильченко, Антон Жилкин, Никола Василь, Аллахьяр Сайядманеш, Жуниньо.

В связи с тем, что положительные тесты на коронавирус оказались у Джоэля Абу Ханны, Максима Лунева и Андрейса Циганикса, то эти футболисты присоединятся к команде после выздоровления.

14 января к “Заре” так же присоединятся Ловро Цвек и Агрон Руфат, завершающие курс восстановления после травм.

Тренерский штаб принял решение о том, что футболисты: Заур Махарадзе, Игорь Чайковский, Максим Гречкин и Михаил Перович не поедут на сборы вместе с командой.

Добавим, что ФК “Заря” пробудет в Турции до 7 февраля.

По материалам: УНН