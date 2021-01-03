“Тоттенхэм” разгромной победой прервал безвыигрышную серию в АПЛ

Лондонский “Тоттенхэм” вышел триумфатором из противостояния 17-го тура Английской Премьер-лиги с “Лидсом”, передает

Несмотря на низкий процент владения мячом, с реализацией “шпоры” справились лучше соперника. В первом тайме в воротах “Лидса” отличились Кейн и Сон Хон-Мин, а на старте второго – Тебе Алдервейрелд.

В компенсированное время победители остались в меньшинстве после удаления Доэрти – 3:0.

Составы команд:

“Тоттенхэм”: Льорис – Доэрти, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис – Уинкс (Сиссоко, 76), Хойбьерг, Бергвейн, Ндомбеле (Лукас Силва, 78), Сон – Кейн (Карлос Винисиус, 87)

“Лидс Юнайтед”: Месье – Даллас, Айлинг, Стрейк, Алиоски (Шеклтон, 64) – Филлипс, Беллоли Родриго (Эрнандес, 65), Клих, Харрисон (Поведа, 61) – Бэмфорд.

Добавим, “шпоры” прервали серию из 4-х поединков без побед – 29 баллов и третья строчка.

По материалам: УНН