“Реал” обыграл “Сельту” и вышел в лидеры испанской Примеры

Мадридский “Реал” одержал победу над “Сельтой” в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу, который состоялся на стадионе “Сантьяго Бернабеу”, информирует

“Галактикос” сумели нанести лишь два удара в створ ворот “Сельты” за весь поединок, и оба они попали в цель.

29-летний полузащитник Лукас отличился с паса Асенсио на 6-й минуте, а на 53 минуте ситуация стала зеркально противоположной – Асенсио забил, Лукас ассистировал. В результате 2:0.

Заметим, что “Реал” набрал 36 баллов и вышел на первую строчку Примеры. Мадридский “Атлетико” (35) – на втором месте, у команды Диего Симеоне три матча в запасе.

По материалам: УНН