Спорт

Украинский гроссмейстер победил на шахматном турнире в Италии

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Украинский гроссмейстер победил на шахматном турнире в Италии

Гроссмейстер Виталий Бернадский из Черновцов вышел победителем из турнира “5th International Chess Festival Vergani Cup”, передает со ссылкой на “chess-results.com”.

Бернадский набрал 7 очков (+5-0 = 4) и единолично занял первое место на турнире, который состоялся в итальянском Бассано-дель-Граппа.

Наш земляк на пол балла опередил пятерых оппонентов из США, Индии, Нидерландов и Италии.

Стоит отметить, что соревнования проводились по швейцарской системе. Турнире продолжался 9 туров, а участие в нем приняли 58 участников.

По материалам: УНН

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