Панамский боксер бросил вызов украинскому чемпиону мира

Представитель панамского бокса Луис Консепсьон бросил вызов украинскому боксеру Артему Далакяну, владеющий поясом чемпиона мира WBA в легчайшем весе, передает со ссылкой на “BoxingScene”.

35-летний опытный боксер в следующем году хочет провести бой с Далакяном и отобрать у него чемпионский титул.

“2020 год был очень тяжелым. У меня был только один бой, в котором я стал временным чемпионом мира. Я не дрался с февраля.

В течение года мне предлагали провести несколько боев, но ситуация не позволяла мне набрать форму. Поэтому мне пришлось отказаться. Хорошо, что бокс возвращается. В следующем году я хочу драться с Далакяном и отобрать титул WBA”, — признался панамец.

Примечательно, что Консепсьон был чемпионом мира в легчайшем (WBA, 2011) и 2-й легчайшей (WBA, 2016) весовых категориях.

Добавим также, Далакян является единственным украинцем, владеющий титулом чемпиона мира. В его активе 20 побед и ни одного поражения против 39 выигрышей и 8 поражений в панамца.

По материалам: УНН