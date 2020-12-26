Спорт

Ушел из жизни украинский чемпион Олимпийских игр-1960

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Ушел из жизни украинский чемпион Олимпийских игр-1960

Иван Богдан

На 93-м году жизни перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающегося Олимпийского чемпиона Украины, прославленного борца, почетного члена Национального Олимпийского Комитета Украины, члена Украинской Академии Спорта Ивана Богдана. Об этом сообщает “Главпост” НОК Украины, передает

Всю свою жизнь Олимпийский чемпион Рима-1960, двукратный чемпион мира (1958, 1961), трехкратный чемпион СССР (1958, 1959, 1961 годы) посвятил спорту и стал прекрасным примером для подражания.

Свои знания и умения он передал двукратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру Колчинскому и сотням воспитанникам детско-юношеской школы “Атлант”, которую возглавлял долгое время.

Как сообщал умер трехкратный чемпион мира по боксу — американский боксер Фрэнки Рэндалл.

По материалам: УНН

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