Спорт

Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по боксу

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Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по боксу

Американский боксер Фрэнки Рэндалл умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает со ссылкой на “Boxing Scene”.

Рэндалл страдал от деменции и повреждений мозга. Бывший спортсмен скончался в доме престарелых в своем родном городе Морристаун, штат Теннесси.

Рэндалл известен прежде всего тем, что стал первым боксером, который победил Хулио Сезара Чавеса, чей рекорд на момент их боя в 1994 году составлял 89 побед при одной ничьей.

Всего Рэндалл провел 77 боев, в которых 58 раз праздновал победу. Еще одна встреча завершилась вничью, 42 поединка американец завершил нокаутом.

Заметим, что Рэндалл трижды становился чемпионом мира в первом полусреднем весе, выигрывал пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

По материалам: УНН

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