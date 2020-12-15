“Днепр” остановил победную серию “Будивельника” в Суперлиге

Баскетболисты “Днепра” обыграли “Будивельник” и получили 10-ю победу в сезоне, передает со ссылкой на ФБУ.

Днепряне в каждой из четвертей имели преимущество в четыре балла, а в последней разгромили соперника и праздновали уверенный выигрыш 88:66.

У победителей 18 очков имеет Террелл, 15 — Шундель, 12 — Закурдаев. У киевлян 11 пунктов у Джонсона, 10 — у Анисимова.

В другом поединке “Тернополь” в овертайме обыграл “Николаев” (113:106).

Добавим, у “Будивельника” прервалась победная серия из 3-х выигрышей — 4/5, а у “Днепра” 10 выигрыш при 1-й поражении.

По материалам: УНН