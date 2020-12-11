Наставник клуба НБА про Михайлюка: именно такой игрок мне нужен

Главный тренер “Детройт Пистонс” Дуэйн Кейси рассказал насколько важным для него является игрок сборной Украины Святослав Михайлюк, передает со ссылкой на “mlive.com”.

Кейси перечислил возможности Михайлюка в игре и его высокую ценность.

“Роль Михайлюка заключается в игре на позиции атакующего защитника и легкого форварда. Святослав находится на площадке из-за того, что он делает: хорошо бросает мяч и защищается на своей позиции. Независимо от того, играет он на позиции 2-го или 3-го номера. Каждый в нашей команде сейчас может играть на нескольких позициях без каких-либо проблем. Михайлюк — один из наших лучших шутеров. Однако он способен отдавать простые передачи, читать ситуацию на площадке. У него нет проблем с розыгрышем мяча. Должен признать, что это именно тот игрок, который мне нужен”, — рассказал Кейси.

Как писал лидер “Пистонс” ожидает большого сезона от Михайлюка.

По материалам: УНН