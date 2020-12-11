“Аталанта” Малиновского победила “Аякс” и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов

В матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский “Аякс” потерпел домашнее фиаско против итальянской “Аталанты”, информирует .

Ключевой момент поединка состоялся на 75 минуте, когда полузащитник голландцев Гравенберх получил удаление за отмашку от соперника (попал рукой по лицу). Уже через десять минут бергамцы побежали в контрвыпад и отличились. Автором гола стал Луис Мюриэль — 1:0.

Примечательно, что украинец Руслан Малиновский был в заявке команды из Бергамо, но не выходил на поле.

Добавим также, “Ливерпуль” набрал 13 очков и занял первое место в группе D. “Аталанта” (11) — на втором месте, на 4 очка опередила “Аякс” (7), который будет выступать в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

По материалам: УНН