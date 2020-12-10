Клуб Зинченко разгромным выигрышем продолжил выступления в Лиге чемпионов

Английский “Манчестер Сити” добыл три очка в заключительном туре группового этапа лиги чемпионов в противостоянии с “Марселем”, передает со ссылкой на сайты клубов.

Счет был изменен на 48 минуте усилиями 20-летнего испанского нападающего “горожан” Ферраном Торресом. Ближе к концу игры гола штатных бомбардиров Стерлинга и Агуэро привели к удивительно уверенной победы англичан — 3:0.

Заметим, что украинца Александру Зинченко не нашлось место в заявке клуба.

Примечательно, “МС” с 16 очками выиграл группу С, а “Порту” вышел дальше со второй позиции (13). “Олимпиакос” с 3-мя баллами удержался на третьей позиции и бороться в Лиге Европы.

По материалам: УНН