“Динамо” в меньшинстве нанесло поражение “Мариуполю”

Киевское “Динамо” провело гостевой поединок 11-го тура УПЛ против ФК “Мариуполь”, передает

Киевлянам удался быстрый гол. На 6-й минуте Денис Гармаш остался никем не прикрытым в чужой штрафной, обыграл голкипера и отправил мяч в пустую сетку ворот. Позже двумя острыми мощными ударами отметился Карлос Де Пена — вратарь нейтрализовал опасность.

До перерыва “бело-синие” остались в меньшинстве из-за фола последней надежды голкипера Нещерета. Однако в меньшинстве на 77 минуте сумел отличиться Цыганков. Сократили отставание приазовцы за компенсированное время усилиями Топалова — 2:1.

Заметим, с 29 очками “Динамо” идут лидером опережая “Шахтер” на 3 балла. “Мариуполь” имеет 16 пунктов.

По материалам: УНН