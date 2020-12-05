ХК “Днепр” расторг контракт с капитаном и лучшим бомбардиром клуба

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил заявочный список от “Днепра”. Об этом сообщает со ссылкой на сайт клуба.

“Днепрян” покинули Денис Макаров и Алексей Зайцев. По обоюдному согласию клуб и игроки досрочно прекратили сотрудничество.

Макаров включился в игру на осеннем этапе плей-офф с дончанами и в 6 играх за счет пушечных бросков от синей линии набрал 4 + 1 очко при показателе полезности 10. В 13 турах нового сезона УХЛ, избранный капитаном, забросил 6 шайб и отдал 6 голевых передач (PIM 14) — лучший бомбардир коллектива.

Зайцев, перешедший из “Кременчуга”, в плей-офф набрал 1 + 1. В регулярном чемпионате результат был лучше — 5 шайб и 15 голевых передач.

Отметим, в настоящее время “Днепр” набрал 13 очков и занимает 5-е место в таблице УХЛ.

По материалам: УНН