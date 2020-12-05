Форвард Роналду получил звание лучшего игрока месяца в Серии А

Нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду стал лучшим игроком ноября в рамках чемпионата Италии по футболу — Серии А, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

В прошлом месяце 35-летний португалец провел в национальном первенстве три матча и записал на свой счет пять голов. При этом в поединке с “Беневенто” (1:1) главный тренер “старой синьоры” Андреа Пирло дал отдохнуть лидеру команды.

Награду именитому игроку должны вручить перед поединком десятого тура с “Торино”.

Заметим, что команда Андреа Пирло идет на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А.

По материалам: УНН