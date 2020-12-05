Двое футболистов покинули стан “Колоса”

По обоюдному согласию сторон ФК “Колос” оставили форвард Александр Бондаренко и голкипер Антон Яшков, которые в этом сезоне находились в аренде у “Волыни” и “Полесье” соответственно, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Бондаренко пришел в “Колос” в 2014 году, когда команда еще играла на любительском уровне. Внимание болельщиков и специалистов к себе привлек в 2015-м году, когда в первых восьми матчах забил восемь мячей, благодаря чему ковалевцы в сезоне 2015/16 годов закрепились в верхней части турнирной таблицы Второй лиги. В том же сезоне Александр стал лучшим бомбардиром Второй лиги.

Всего за “Колос” Александр сыграл 132 матча и отметился голами 48 раз. Он является одним из трех футболистов, которые прошли с командой путь от любителей до Премьер-лиги, в которой сыграл за “Колос” 15 матчей.

Антон Яшков играл за “Колос” с сезона 2015/2016 и был основным голкипером в сезонах 2017/18 и 2018/19, надежно защищая последний рубеж ковалевского клуба. Всего за ковалевцев Антон провел 85 матчей в различных турнирах, и прошел путь от второй лиги до УПЛ, где провел за “Колос” 8 матчей.

Добавим, сейчас “Колос” замыкает топ-5 УПЛ и в ближайшем туре сыграет с “Александрией” 6 декабря.

По материалам: УНН