Спорт

Украинский теннисист пробился в полуфинал соревнований в Египте

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Украинский теннисист пробился в полуфинал соревнований в Египте

Представитель Украины Алексей Крутых продолжил борьбу за титул в теннисных соревнованиях в Египте, сообщает со ссылкой на ФТУ.

На этот раз Крутых выиграл чрезвычайно тяжелый матч в четвертьфинале на турнире ITF М15 в Каире. В противостоянии с испанцем Хосе Видал-Асорин киевлянин продемонстрировал фантастическую выдержку и вытащил победу — 6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 6:2. Поединок длился 3:00 24 минут.

Заметим, что Крутых, посеянный под 8 номером, в полуфинале сойдется с 6-м сеяным Йоханом Никлесом из Швейцарии.

Напомним, испанский теннисист Энрике Лопес-Перес попал в скандал и получил долгосрочную дисквалификацию.

По материалам: УНН

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