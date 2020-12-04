Украинский клуб продлил победную серию в гандбольной Лиге чемпионов

ГК “Мотор” из Запорожья принял словенский “Целье” в поединке девятого тура Лиги чемпионов с мужского гандбола, передает

Во втором тайме “Мотор” не позволил ни разу выйти соперникам вперед, отбыв большую часть игры в роли лидера. Как следствие 31:29 в пользу запорожцев.

В активе “Мотора” шесть мячей забил белорус Бокхан, пять — литовец Малашинскас.

Примечательно, что “Мотор” выиграл третью подряд игру после трех поражений. В его активе стало 6 очков и 5-е место в игре из 8-ми команд, а также несколько матчей в запасе по сравнению с “Килем” (7 очков), “Ольборгом” (10), “Веспрема” (13) и “Барселоной” (16).

Добавим, в следующем туре “Мотор” будет гостить у французского “Нанти”.

По материалам: УНН