Спорт

“Милан” обыграл “Селтик” и пробился в плей-офф Лиги Европы

Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

"Милан" обыграл "Селтик" и пробился в плей-офф Лиги Европы

Итальянский “Милан” вышел победителем из результативной баталии группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает

Старт игры оказался провальным для “россонери”. Они пропустили дважды на 7 и 14 минутах. Авторами голов стали полузащитник из Австралии Рогич и нападающий из Франции Эдуард.

Однако в середине тайма “Милан” усилиями Чалханоглу и Кастильехо выровняли положение — 2:2.

21-летний норвежец Хеуге вывел итальянцев вперед (50 мин), а Диас позволил хозяевам праздновать выигрыш с результатом 4:2.

В другой игре квартета Н “Лилль” нанес поражение “Спарте” из Праги — 2:1.

Стоит отметить, “Лилль” набрал 11 очков, “Милан” — 10, и оба клуба пробились в следующий этап.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

За январь-сентябрь 2020 года водители купили онлайн более 2 миллионов полисов автогражданки — МТСБУ

1 час ago

Канада в ОБСЕ выступила в поддержку Украины

3 часа ago

Мать-тюремщица и сын-заключенный: новые подробности драмы в Швеции

3 часа ago

Доллар снова дешевеет: короткое проседание или все же глобальная «игра на понижение»

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button