“Милан” обыграл “Селтик” и пробился в плей-офф Лиги Европы

Итальянский “Милан” вышел победителем из результативной баталии группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает

Старт игры оказался провальным для “россонери”. Они пропустили дважды на 7 и 14 минутах. Авторами голов стали полузащитник из Австралии Рогич и нападающий из Франции Эдуард.

Однако в середине тайма “Милан” усилиями Чалханоглу и Кастильехо выровняли положение — 2:2.

21-летний норвежец Хеуге вывел итальянцев вперед (50 мин), а Диас позволил хозяевам праздновать выигрыш с результатом 4:2.

В другой игре квартета Н “Лилль” нанес поражение “Спарте” из Праги — 2:1.

Стоит отметить, “Лилль” набрал 11 очков, “Милан” — 10, и оба клуба пробились в следующий этап.

По материалам: УНН