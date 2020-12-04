Спорт

Гол Яремчука не спас “Гент” от поражения в Лиге Европы

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Гол Яремчука не спас “Гент” от поражения в Лиге Европы

В матче пятого тура группового раунда Лиги Европы бельгийский “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал чешский “Слован” с Либерце. Об этом сообщает УАФ, передает

Украинский футболист вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и отметился забитым мячом. Впрочем, точный удар форварда не помог его команде одержать хотя бы ничью — 1:2.

Что касается других украинцев “Гента”, то Роман Безус вышел на замену на 62-й минуте, а Игорь Пластун весь поединок провел на скамейке запасных.

Заметим, не имея в активе очков, “Гент” занимает последнюю строчку в турнирной таблице квартета L.

По материалам: УНН

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