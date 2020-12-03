Спорт

“Ювентус” разгромил “Динамо” в матче Лиги чемпионов

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"Ювентус" разгромил "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Киевское “Динамо” потерпело фиаско в выездной баталии 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против туринского “Ювентуса”, передает

В середине первой половины киевляне пропустили первый гол. Федерико Кьеза выиграл верховую дуэль у чужой штрафной и пробил Бущана. На 57 минуте Бущан не спас клуб, после прострела Кьеза он попытался выбить мяч в борьбе с Моратом, но игровой снаряд прошел дальше и на дальней штанге его замкнул Криштиану Роналду.

Точку в игре поставил испанец Мората, которого оставили другом в середине собственной уголовной зоны — 3:0.

Добавим, “Динамо” осталось с одним пунктом и в 6-м туре сыграет с “Ференцварош” за путевку в Лигу Европы.

По материалам: УНН

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