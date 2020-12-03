Спорт

Нападающий “Шахтера” Мораес выбыл до конца года

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Нападающий "Шахтера" Мораес выбыл до конца года

Форвард “Шахтера” Жуниор Мораес травмировался после удара Рафаэля Варана в матче Лиги чемпионов с “Реалом” и не поможет клуба в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные пресс-центре “горняков”, передает

О результатах медосмотра нападающего “горняков” Мораеса, а также о состоянии полузащитника Дентиньо рассказал директор департамента медицины ФК “Шахтер” Дмитрий Скибинский.

“Жуниор Мораес получил травму правого бедра. На медосмотре было выявлено обширную гематому. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации. Что касается Дентиньо, ожидается, что он приступит к тренировкам в течение ближайших нескольких дней”, — подчеркнул Скибинский.

Добавим, в 2020 году “Шахтер” провести еще 3 матча: с “Минаем” (5 декабря), “Интером” (9 декабря) и “Ингула” (13 декабря).

По материалам: УНН

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