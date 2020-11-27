Церемонию прощания с Марадоной досрочно прекратили из-за беспорядков

Тело Диего Марадоны было вывезено из президентской резиденции в Буэнос-Айресе до официального завершения открытой церемонии прощания с бывшим футболистом и тренером сборной Аргентины. Об этом сообщает “Главпост” аргентинское издание Ole, передает

Церемония началась в 26 ноября 6:00 (11:00 по времени Киева). Первоначально предполагалось, что она завершится в 16:00 (21:00 Киев), но из-за большого наплыва посетителей власти решили продолжить меры до 19:00 (00:00 Киев).

Однако в 15:55 власть неожиданно прекратила пускать людей к месту нахождения гроба с легендой футбола. По данным Infobae, такое решение было принято семьей умершего из-за массовых беспорядков и невозможность силовиков контролировать людей, которые беспрепятственно начали перелезать через заборы президентской резиденции в попытках пробраться ко гробу Марадоны.

В результате тело было вывезено на катафалке на кладбище Джардин в Белла-Виста, в 20 км от Буэнос-Айреса. Благодаря правоохранительным органам катафалке удалось выехать из окружения толпы был недоволен досрочным завершением церемонии. На протяжении всего пути автомобиль ехал вдоль ряда людей.

В ходе церемонии те, кто пришел на прощание, не раз пытались прорваться к резиденции, минуя границы и очереди. Из-за этого возникали столкновения с правоохранительными органами. Военным пришлось применить резиновые пули, водяные пушки и дымовые шашки для усмирения присутствующих. В результате массовых беспорядков десятки человек получили повреждения, число задержанных не сообщается.

Диего Марадона умер в среду в возрасте 60 лет от остановки сердца.

По материалам: УНН