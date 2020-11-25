Клуб Реброва на последних минутах потерял ничью в матче с “Ювентусом”

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов “Ференцварош” полузащитников сборной Украины Игоря Харатина и Александра Зубкова в Турине встречался с “Ювентусом”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Зубков появился в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте, а Харатин весь поединок, закончившийся победой хозяев (2:1), провел на скамейке запасных. Причем победа итальянцами была добыта только на 2-й добавленной минуте к матчу.

Примечательно, что и в матче с “Ювентусом” в Будапеште команда Сергея Реброва потерпела поражение (1:4).

Отметим, что “Ювентус” с 9-ю очками гарантировал себе путевку в плей-офф турнира. “Ференцварош” и “Динамо” поведут борьбу за третье место в группе.

По материалам: УНН